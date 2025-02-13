Оземпик помогает «обуздать» алкогольную зависимость, подтвердили ученые

В Университете Южной Калифорнии установили, что препараты Оземпик и Вегови для снижения веса и лечения диабета могут снизить тягу к алкоголю благодаря их действующему веществу — семаглутиду. Результаты работы опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association) Network.

В исследовании приняли участие 48 взрослых добровольцев, страдающих алкогольной зависимостью. Испытуемые были разделены на две группы для получения низких доз семаглутида или инъекций плацебо. До и после введения первичной дозы участники провели два часа в лаборатории, где были представлены их любимые алкогольные напитки. Этот этап исследования был необходим для того, чтобы определить, насколько сильной была тяга участников к спиртному.

После завершения первого этапа добровольцы продолжили лечение семаглутидом в течение двух месяцев. Еженедельная дозировка в первые четыре недели составила 0,25 мг, а в последующие — 0,5 мг. По завершении периода вмешательства клинические признаки алкогольной зависимости были оценены повторно.

Анализ записей о потреблении добровольцами алкоголя показал, что те, кто принимал семаглутид, в целом пили примерно столько же, сколько участники из группы плацебо. Однако уже ко второму месяцу лечения количество потребляемых спиртных напитков у добровольцев из первой группы сократилось на 30%. Люди, принимавшие семаглутид, также чаще сообщали о меньшем количестве дней пребывания в состоянии сильного опьянения.

Ученые предположили, что семаглутид воздействует на центры удовольствия в мозге, снижая привлекательность не только пищи, но и алкоголя. Ранее исследования на животных показали, что вещество также подавляет высвобождение дофамина при воздействии спиртного. По словам ученых, это может ослаблять мотивацию к потреблению алкоголя и у людей.

Ранее было описано условие, при котором Оземпик и его аналоги могут привести к слепоте.