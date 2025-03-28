Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина заставлял жену жить в собачьей будке и ходить по улицам в нижнем белье

В Италии осудили мужчину, который обращался с женой как с собакой
close
Freepik

В Италии мужчина держал жену в собачьей конуре и заставлял ее ходить по улице в нижнем белье, сообщает газета Today.

Иностранец, проживающий в Сиене, предстал перед судом за жестокое обращение с женой. Пострадавшая жаловалась на постоянные издевательства и унижения с его стороны.

Несколько раз супруг заставлял ее становиться на четвереньки и заталкивал в собачью будку. Также он приказывал ей выходить на улицу в одном нижнем белье. Помимо того, домашний тиран регулярно избивал жену и оскорблял ее. Это продолжалось с лета 2022 года по январь 2024 года.

Мужчину приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, а также выдали запрет приближаться к жертве ближе, чем на 500 метров.

Ранее мужчина каждую ночь жестоко избивал жену и четверых детей в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами