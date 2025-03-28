Мужчина заставлял жену жить в собачьей будке и ходить по улицам в нижнем белье

В Италии осудили мужчину, который обращался с женой как с собакой

В Италии мужчина держал жену в собачьей конуре и заставлял ее ходить по улице в нижнем белье, сообщает газета Today.

Иностранец, проживающий в Сиене, предстал перед судом за жестокое обращение с женой. Пострадавшая жаловалась на постоянные издевательства и унижения с его стороны.

Несколько раз супруг заставлял ее становиться на четвереньки и заталкивал в собачью будку. Также он приказывал ей выходить на улицу в одном нижнем белье. Помимо того, домашний тиран регулярно избивал жену и оскорблял ее. Это продолжалось с лета 2022 года по январь 2024 года.

Мужчину приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, а также выдали запрет приближаться к жертве ближе, чем на 500 метров.

Ранее мужчина каждую ночь жестоко избивал жену и четверых детей в Дагестане.