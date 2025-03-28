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Врач рассказала о пользе умывания березовым соком

Врач Дюваль: умывание березовым соком придаст коже свежесть
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Shutterstock

Умывание березовым соком окажет положительное влияние на кожу, он поможет увлажнить ее, придаст свежесть, а также поддержит упругость. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, в березовом соке содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения и замедляют процесс старения. Его употребление улучшит работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и будет тонизировать организм.

«В нем много витаминов группы В, С, кальция, магния, калия, железа и других микроэлементов. Напиток поддерживает иммунитет, улучшает обмен веществ и полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у березового сока хороший мочегонный эффект, поэтому он выводит из организма токсины и излишки жидкости. Это улучшает работу почек и снимает отеки», — отметила Дюваль.

Однако она уточнила, что собранный сок лучше пить в течение двух часов после сбора.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев до этого говорил, что в России наступил период сбора березового сока — напитка, который очень полезен для иммунитета, а также укрепляет сердце и очищает почки. По его словам, пить его рекомендуется при проблемах с суставами, а также использовать как косметическое средство для кожи и волос.

Ранее врачи рассказали, чем полезен березовый сок и кому он противопоказан.

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