«Впечатления и бутерброды»: стало известно, ради чего москвичи ходят в театр

Жители Москвы ходят в театр, чтобы получить новые впечатления, а также ради вдохновения и бутерброда с рыбой. Это следует из опроса «Москвы 24» и фестиваля «Золотая маска», в котором приняли участие почти 5 тыс. человек.

За новые впечатления проголосовали 41% опрошенных, за стремление приобщиться к искусству и получить вдохновение — 33%. Еще 17% москвичей ходят в театр ради отдыха и развлечений, 5% — поддерживают культурную традицию в семье, 1% — следуют веянию моды.

Респонденты также отметили традицию посещать буфет перед спектаклем и в антракте. 35% из них считают самым вкусным в театральном буфете бутерброды с рыбой, 23% — бутерброды с колбасой, 18% — бутерброды с икрой.

При выборе театра для участников опроса важны актеры (45%) и репутация театра (19%). Для 18% играет роль цена билетов, для 9% — рекомендации друзей или коллег.

В пресс-службе ОК «Газете.Ru» до этого рассказали, что с 25 марта по 2 апреля в рамках театральной недели пользователям «Одноклассников», «ВКонтакте» и «Дзена» дадут доступ к контенту от более чем 100 знаковых культурных институций, артистов и блогеров.

Ранее сообщалось, что постановку «Преступление и наказание» в сотый раз покажут в особняке XIX века.