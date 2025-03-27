Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Впечатления и бутерброды»: стало известно, ради чего москвичи ходят в театр

«Москва 24»: 41% опрошенных москвичей ходят в театр ради впечатлений
close
Depositphotos

Жители Москвы ходят в театр, чтобы получить новые впечатления, а также ради вдохновения и бутерброда с рыбой. Это следует из опроса «Москвы 24» и фестиваля «Золотая маска», в котором приняли участие почти 5 тыс. человек.

За новые впечатления проголосовали 41% опрошенных, за стремление приобщиться к искусству и получить вдохновение — 33%. Еще 17% москвичей ходят в театр ради отдыха и развлечений, 5% — поддерживают культурную традицию в семье, 1% — следуют веянию моды.

Респонденты также отметили традицию посещать буфет перед спектаклем и в антракте. 35% из них считают самым вкусным в театральном буфете бутерброды с рыбой, 23% — бутерброды с колбасой, 18% — бутерброды с икрой.

При выборе театра для участников опроса важны актеры (45%) и репутация театра (19%). Для 18% играет роль цена билетов, для 9% — рекомендации друзей или коллег.

В пресс-службе ОК «Газете.Ru» до этого рассказали, что с 25 марта по 2 апреля в рамках театральной недели пользователям «Одноклассников», «ВКонтакте» и «Дзена» дадут доступ к контенту от более чем 100 знаковых культурных институций, артистов и блогеров.

Ранее сообщалось, что постановку «Преступление и наказание» в сотый раз покажут в особняке XIX века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами