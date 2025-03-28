Подруга модели Ковальчук рассказала об изменениях, через которые прошла девушка

Подруга модели Марии Ковальчук, избитой на вечеринке в Дубае, рассказала об изменениях, через которые прошла девушка. Об этом сообщает издание Voice.

«Я перевелась в лицей в 8-м классе, и Маша стала первым человеком, с которым я начала общаться. Она была очень отзывчивым и добрым человеком на протяжении всего обучения, до 10-го класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам. В классе с ней все хорошо общались, она стремилась всем помогать. Маша росла в семье среднего достатка», — рассказала ее подруга.

Она уточнила, что продолжала общаться с Марией и знала, что та работает ню-моделью, однако добавила, что Ковальчук также занималась вокалом, танцами и спортом.

До этого стало известно, что лечение украинской модели Марии Ковальчук, получившей серьезные травмы в Дубае, уже превысило 10 миллионов рублей.

Украинская модель Мария Ковальчук была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае с тяжелейшими травмами: множественными переломами конечностей и позвоночника. По имеющимся данным, девушка прибыла в Дубай 15 февраля. 10 марта, на следующий день после своего дня рождения, Ковальчук, по словам матери, сообщила о предстоящей встрече со знакомыми мужчинами в отеле. Связь с моделью прервалась на восемь дней. Родственники считают, что Мария могла стать жертвой насилия, после которого ее выбросили на улицу. Полиция Дубая расследует обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянки стали бояться шейхов в Дубае из-за Марии Ковальчук, брошенной у обочины.