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Мобильный телефон задымился у школьника во время урока в российском городе

В Великом Новгороде у школьника на уроке задымился телефон
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

В Великом Новгороде во время урока в одной из школ у мальчика задымился телефон. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в школе №36. Один из учащихся во время урока ударил по вздувшейся батарее телефона — после этого устройство стало дымиться. Мальчик отбежал от гаджета.

Учитель вывел из класса школьников. В учреждении сработали системы предупреждения о пожаре. После проветривания класса в нем продолжились занятия, учебное учреждение работает в штатном режиме.

До этого в Тольятти у школьницы на перемене резко нагрелся и задымился телефон. Ученица успела среагировать и отбросила гаджет в сторону, где он расплавился. В учреждении сработала пожарная сигнализация. Открытого горения не было, никто из детей не пострадал.

Ранее на Урале школьник сжег телефон в микроволновке, чтобы скрыть миллионный перевод мошенникам.

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