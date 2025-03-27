Россияне рассказали, что больше всего их бесит в рабочих чатах

Россиян больше всего раздражает пассивно-агрессивный тон в рабочих чатах

Каждого второго россиянина в рабочих переписках злит отсутствие конкретики в сообщениях коллег, пассивно-агрессивный тон и игнорирование. Это показало исследование Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Половина опрошенных недовольны отсутствием четкости и конкретики в сообщениях коллег. Голосовые сообщения раздражают 48% респондентов, а поток коротких сообщений вместо одного целого — 45%. Среди других раздражающих факторов опрошенные назвали отсутствие знаков препинания, опечатки и ошибки, а также излишнюю формальность.

Хуже всего россияне реагируют на пассивно-агрессивный тон общения коллег: это вызывает дискомфорт у 60% опрошенных. Вторая по популярности жалоба — чрезмерное использование англицизмов и заимствованных слов.

Длительное отсутствие ответа вызывает дискомфорт у 51% опрошенных, дублирование сообщений в разных каналах — у 47% респондентов. Треть россиян раздражается, когда видит сообщения от коллег в нерабочее время.

Треть опрошенных раздражает общение по рабочим вопросам во внешних мессенджерах из-за невозможности разграничить рабочие и личные переписки, а четверть респондентов опасаются случайно отправить файл или сообщение «не в тот чат» и оказаться в неловком положении.

Ранее выяснилось, что большинство россиян эмоционально зависят от происходящего на работе.