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Возвращение западных компаний может привести к кадровому кризису

Эксперт Солопов: возвращение западных компаний грозит кадровым кризисом в Москве
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Москва готовится к новому этапу кадровой борьбы: если западные компании вернутся на российский рынок, конкуренция за специалистов значительно усилится. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил медиаменеджер и основатель Коммуникационного агентства PROGRESS Дмитрий Солопов.

«В последние два года российский бизнес адаптировался к новой реальности, перераспределив кадровые ресурсы после ухода крупных международных игроков. Однако вероятно, что скорое возвращение западных компаний может спровоцировать отток специалистов, особенно в сферах PR, маркетинга, IT и финансов. Бренды с сильной HR-политикой и международным опытом предложат более выгодные условия, что приведет к росту числа увольнений и кадровому кризису», — отметил Солопов.

По его словам, наиболее уязвимой окажется именно Москва, где исторически сосредоточены ключевые офисы международных компаний. Сотрудники, которые прежде рассматривали российские компании как единственную альтернативу, снова получат выбор и могут предпочесть работодателей с более высоким уровнем зарплат и гибкими условиями работы.

«Мы уже видим, что топовые специалисты, особенно так называемые «гуманитарии», ожидают перемен и начинают мониторинг новых карьерных возможностей. В ближайший год бизнес столкнется с необходимостью пересмотра мотивационных программ, повышения компенсаций и улучшения корпоративной культуры, чтобы сохранить ключевых сотрудников», — добавил Солопов.

Эксперт также подчеркнул, что в условиях кадрового дефицита российским компаниям важно действовать на опережение: развивать программы долгосрочной мотивации, гибкие форматы работы и обучающие инициативы, которые удержат профессионалов в штате.

По прогнозам, если зарубежные игроки начнут активно возвращаться в 2025 году, рынок труда Москвы столкнется с новым этапом трансформации, который изменит баланс сил среди работодателей.

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