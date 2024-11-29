У российской школьницы взорвался телефон во время перемены

В образовательном учреждении Тольятти во время перемены произошло ЧП — у ученицы задымился гаджет. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «ЧП Тольятти».

Все произошло 28 ноября в школе №62 по улице Ворошилова. Дети были на перемене, когда у одной из девочек телефон резко нагрелся, а затем задымился. Ученица успела среагировать и отбросила гаджет в сторону, где он расплавился.

Позже инцидент прокомментировала директор школы. По ее информации, телефон ребенка упал во время перемены на плитку. После удара гаджет начал дымиться, а в учреждении сработала пожарная сигнализация. Открытого горения не было, никто из детей не пострадал.

После случившегося коридор и кабинеты проветрили.

До этого о взорвавшемся телефоне рассказал житель Севастополя. Мужчина три месяца пользовался новым гаджетом, пока в один день он не воспламенился прямо в кармане.

Ранее в Анапе у школьника взорвался в руках телефон.