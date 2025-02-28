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На Урале школьник сжег телефон в микроволновке, чтобы скрыть миллионный перевод мошенникам

Екатеринбургский юноша сжег телефон, чтобы скрыть миллионный перевод аферистам
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Ricardo Rubio/Global Look Press

В Екатеринбурге десятиклассник сжег в микроволновке сразу два телефона по указке мошенников, до этого юноша совершил с них переводы в размере полутора миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

«Парня развели по известной схеме, пригрозив, что жулики пытаются перевести деньги его родителей в помощь Украине. Испугавшись, школьник перечислил сбережения незнакомцам», — цитирует СМИ собеседника, знакомого с ситуацией.

Юноша совершал финансовые операции с телефонов матери и отца втайне от них. Заполучив желаемое, аферисты убедили подростка поместить гаджеты в печку и сжечь их.

Когда устройства задымились, школьник испугался и признался во всем родителям.

После случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В полиции, комментируя инцидент, призвали не доверять незнакомцам.

Ранее школьник в Москве обокрал свою семью на 200 млн рублей из-за мошенников.

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