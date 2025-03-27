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Российские врачи спасли мальчика с застрявшей в пищеводе частью игрушки

В Нижневартовске спасли мальчика, у которого в пищеводе застряла деталь игрушки
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Детская больница Нижневартовска/VK

В Нижневартовске врачи спасли ребенка, у которого в пищеводе застряла деталь от игрушки. Об этом сообщает городская детская больница.

В медицинское учреждение поступил мальчик, у которого на входе в пищевод застрял деревянный «бублик» от игрушки-пирамидки. Крупная деталь размером более трех сантиметров перекрыла начало желудочно-кишечного тракта. Кроме того, предмет разбух из-за нахождения в организме ребенка, и это осложнило врачам задачу.

Медики допускали, что мальчика придется оперировать, однако сначала решили попытаться достать предмет с помощью эндоскопа. Ребенку дали наркоз, и врачи успешно достали деталь с помощью специального оборудования и щипцов. Процедура заняла около десяти минут.

До этого на Урале младенец протолкнул деталь от мебели в горло. Ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее подмосковные хирурги три часа оперировали мужчину, неудачно упавшего с высоты своего роста.

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