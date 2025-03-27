Пожар после взрыва в жилом доме в Ленобласти локализовали, один человек не выжил

В Приморске локализовали пожар после взрыва, один человек не выжил

В Приморске локализовали возгорание, образовавшееся после взрыва в жилом доме. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Леноблпожспас» сообщает телеканал 78.ru.

Возгорание, образовавшееся после взрыва на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на Выборгском шоссе, локализовали на площади в 180 квадратных метров. Огонь успел перекинуться на четвертый и пятый этажи.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Под завалами обнаружили человека, который не выжил в результате случившегося. Его личность устанавливается.

На третьем и четвертом этажах здания полностью выгорели четыре квартиры — каждая площадью по 45 квадратных метров. Также еще в одном жилище обгорела обстановка на 25 квадратных метрах. Между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия.

До этого стало известно, что в Приморске мужчина пропал без вести после того, как произошел взрыв с последующим возгоранием. Предварительно, в здании взорвался газовый баллон.

Ранее появились подробности о пожарных, пострадавших при тушении нефтебазы на Кубани.