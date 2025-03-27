Страховщик оплатит расходы на эвакуацию россиян, пострадавших при крушении батискафа

Страховая компания — «Страховой дом ВСК» — взяла на себя расходы по эвакуации пострадавших российских туристов на потерпевшем крушение батискафе в Египте. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Кроме того, компания оплатит расходы по эвакуации тел погибших.

«Все туристы туроператора «Библио-Глобус» были застрахованы в «Страховом доме ВСК». Страховка покрывает как лечение пострадавших в данной ситуации туристов, так и репатриацию тел погибших», — говорится в публикации.

В АТОР добавили, что пострадавшие туристы уже получают необходимую помощь.

Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек — пять иностранцев и один гражданин Египта — погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна. Не уточнялось, являются ли эти люди гражданами России.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов.

Ранее стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде.