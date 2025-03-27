Участница экскурсии на батискафах в Хургаде рассказала об обстоятельствах трагедии

Потерпевший крушение батискаф в египетской Хургаде начал погружение с двумя открытыми люками. Об этом рассказала Telegram-каналу «112» очевидица трагедии Елена Болдарева .

«Там было два люка открытых, неожиданно полилась вода. Кому-то удалось выплыть, кому-то нет», — заявила женщина.

После того как подводное судно начала заполнять вода, Елене и ее мужу удалось выплыть, а ее дочь и мама попали в больницу в тяжелом состоянии. По словам пострадавшей, после происшествия к месту погружения стали подплывать катера с отдыхающими, которые стали помогать людям выбраться из моря.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов.

Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек — пять иностранцев и один гражданин Египта — погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна. Не уточнялось, являются ли эти люди гражданами России.

Ранее в скорой помощи Египта раскрыли, сколько россиян пострадали при крушении батискафа.