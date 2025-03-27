Врач назвала способ побороть весеннюю слабость и апатию

Капельницы здоровья, или инфузионная терапия помогут побороть весеннюю слабость и апатию. Это современный метод внутривенного введения витаминов, минералов, антиоксидантов и других питательных веществ для общего укрепления организма. Об этом в беседе с Life сообщила врач-терапевт клиники «Будь Здоров» на Сретенке Александра Савина.

«Капельницы доставляют лекарства и жидкости непосредственно в вену, что обеспечивает мгновенное поступление активных веществ в кровоток. Это позволяет лекарствам быстрее достигать нужных органов и тканей», — отметила специалист.

Она рекомендует инфузионную терапию при стрессе, сильном переутомлении, отравлениях или обезвоживании, дефиците витаминов и минералов, а также для укрепления иммунной системы и поддержки при хронических заболеваниях.

Что касается немедикаментозных методов, по словам врача-психотерапевта АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирины Крашкиной, регулярные прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, занятия йогой и стретчингом помогут преодолеть весеннюю усталость и слабость.

Кроме того, по ее словам, полезны дыхательные практики, поскольку они помогают снять напряжение в мышцах и стабилизировать эмоциональное состояние. Специалист также советует соблюдать режим сна и питания.

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