Правоохранители проводят проверку после отравления нижегородской семьи хлором

В Нижнем Новгороде правоохранители начали проверку после публикации в средствах массовой информации, в которой местная жительница заявила об отравлении парами хлора во время похода в сауну в Ленинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

В ведомстве заявили о том, что проверят обстоятельства отравления жителей и получения ими других травм, а также установят степень вреда, причиненного их здоровью.

«Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за оказание услуг надлежащего качества», — уточнили в СК.

Ранее горожанка рассказала журналистам, что 22 марта после посещения одного из банных комплексов она и другие гости сауны были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В больнице всем пациентам диагностировали отравление парами хлора и рекомендовали госпитализацию.

Ранее в Тобольске задержали владельца турбазы, где 18 человек отравились хлором.