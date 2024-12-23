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В Тобольске задержали владельца турбазы, где люди отравились хлором

Силовики задержали владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Правоохранители задержали владельца базы отдыха в Тобольске, где парами хлора отравились 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, после посещения бассейна на территории базы отдыха в Тобольске, у двух женщин, 16 детей в возрасте от девяти до 11 лет и одного ребенка в возрасте трех месяцев ухудшилось самочувствие. Пострадавшие были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «отравление хлором».

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Инцидент произошел на базе «Сказка», где дети отдыхали вместе с законными представителями. Тобольская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг для детей до шести лет.

Ранее у московской школьницы остановилось сердце после похода в бассейн.

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