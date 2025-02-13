Грабители украли статую писателя Фицджеральда, оставив одну руку

В Миннесоте украли статую писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, сообщает ABC News. Полицейским удалось найти от нее только руку.

В Сент-Поле, штат Миннесота, неизвестные украли статую знаменитого писателя Ф. Скотта Фицджеральда, автора романа «Великий Гэтсби». Скульптура, изображавшая молодого Фицджеральда с книгами на коленях, находилась возле здания Академии, где он учился в юности. На данный момент следователям удалось найти лишь правую руку статуи.

Работа, созданная местным художником Аароном Дайсартом почти 20 лет назад, была установлена на ступенях здания, где сейчас располагаются офисы. Специалисты отметили, что скульптура стала важной частью местных экскурсий и напоминанием о связи Фицджеральда с Академией Святого Павла, которую он посещал с 1908 по 1911 год.

Замена бронзовой статуи обойдётся примерно в $40 тысяч, хотя металлолом, из которого она сделана, стоит лишь несколько сотен долларов. Местные жители выразили надежду, что статую удастся восстановить и вернуть на прежнее место.

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