В ГД предложили помогать семьям с детьми гасить ипотеку

Депутаты от фракции »Справедливая Россия — За правду» намерены внести на рассмотрение парламента законопроект о выплате размером до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки для семей, где с 2024 года родился ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что соавтором инициативы выступил глава партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Депутаты предлагают выплачивать родителям, у которых с 1 января 2024 года родился первый, второй или третий ребенок, по 500, 600 и 700 тысяч рублей за первого ребенка, второго и третьего ребенка соответственно. Таким образом, максимальная сумма поддержки составит 1,8 млн рублей.

Средства будут направляться на погашение основного долга, а после — на проценты по ипотеке. Поддержка будет предоставляться только на один ипотечный кредит, оформленный до 1 января 2030 года.

До этого депутаты Ярославской областной думы поддержали предложение губернатора Михаила Евраева о введении в регионе дополнительной поддержки семьи, а именно единовременную выплату для молодых матерей. Пособие будет выплачиваться вне зависимости от критерия нуждаемости семьи.

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