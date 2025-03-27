Врач дала советы россиянам о том, как правильно выходить из поста

Постящимся следует обратить особое внимание на свой рацион в период завершения поста – переходить к обычному питанию следует постепенно и умеренно. Резкий переход на тяжелую животную пищу может ухудшить здоровье, перегрузив успевший перестроиться организм, предупредила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Не стоит сразу набирать большое количество калорий. За несколько дней до конца поста и в первые дни выхода важно вводить в рацион легкие и легко усвояемые продукты. Это могут быть нежирные супы, овощи на пару, нежирное мясо или рыба», — посоветовала врач.

Важно, чтобы постящиеся вводили в рацион белковые продукты плавно, так как в противном случае они сильно ударят по ЖКТ. Например, очень опасно будет в первый же день съесть шашлык или свиную рульку, пояснила Журавлева. Организм после длительного периода воздержания от животной пищи должен восстановиться, одномоментное утяжеление рациона может шокировать его, поэтому крайне важно дать время на адаптацию, подчеркнула диетолог.

Начинать выход из поста, по ее словам, следует с контроля потребляемых углеводов – нельзя пытаться в первые же дни от души наесться сладостями и выпечкой. Такие продукты приведут к резким колебаниям уровня сахара в крови, а это чревато раздражительностью, усталостью и проблемами с ЖКТ.

Также важно помнить о соблюдении водного баланса, постепенно увеличивая потребление воды. Особую осторожность врач порекомендовала соблюдать с жирной пищей – тяжелой работы от организма требуют мясо, жареные жирные блюда.

«В первые дни после поста стоит избегать их или потреблять в минимальных количествах. Лучше отдавать предпочтение отварным, запеченным или тушеным продуктам», — заключила врач.

До этого врач-диетолог, эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анна Луговская рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что выходящим из поста следует сдать ряд анализов: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин. Она пояснила, что эти обследования помогут понять, есть ли какие-то проблемы в организме на данный момент в части белкового обмена, дефицита витаминов группы В и железа.

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