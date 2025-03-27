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Совфед одобрил закон об установлении нового дня воинской славы

Совет Федерации поддержал закон об установлении 9 августа днем воинской славы
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», установив день воинской славы «9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 год)». Об этом сообщает РИА Новости.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как говорится в соответствующем документе, установление 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда. В тексте отмечается, что результатом этой битвы было не только полное снятие угроз для города, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация «финского блокадного звена».

11 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить 9 августа — день окончания Ленинградской битвы — днем воинской славы России.

27 января во время поездки в Санкт-Петербург российский лидер назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что Ленинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

Ранее Путин рассказал о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне.

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