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В Москве пройдет шоу-концерт с Zivert, Александром Реввой и Сергеем Буруновым

Артисты Александр Ревва и Сергей Бурунов выступят в шоу-концерте LAB
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Пресс-служба PMI

В Москве пройдет шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе PMI.

Шоу пройдет 31 мая в «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». На сцене выступят такие артисты, как Zivert, Элджей, Сироткин, Александр Ревва, Сергей Бурунов, Лолита, IOWA, Тося Чайкина, Сергей Бобунец, Садковская, The Dawless+Кассета.

Создателем и ведущим LAB является Антон Беляев. Он рассказал, что в концерте также поучаствуют более 200 музыкантов струнного оркестра и хора. Организаторы готовят новые инструментальные версии песен, которые еще не звучали в LAB. На сцене прозвучат композиции англоязычного рока, советской эстрады, саундтреки, хиты нулевых и биты поколения Альфа.

«Антон –– мастер, невероятно тонко чувствующий музыку. Он гений и, в хорошем смысле, музыкальный зануда. Маэстро с огромным вниманием относится к каждому звуку, каждой ноте. Все у него на своих местах, что и дает удивительную гармонию, объем и свежесть аранжировок. А в собственных композициях он тот еще хулиган!» — поделился Сергей Бурунов.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет 12-часовой театральный марафон.

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