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Победившая рак женщина призналась, что скучает по болезни из-за подарков и внимания

Daily Mail: американка победила рак, но скучает по болезни из-за подарков и внимания
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Shutterstock/FOTODOM

Женщина из США, победившая рак, призналась, что скучает по болезни из-за подарков и внимания, которые она получала, пишет Daily Mail.

45-летняя Аделисса, победившая рак яичников, сделала неожиданное признание — она иногда ностальгирует по периоду болезни из-за повышенного внимания окружающих и постоянных подарков.

«Все — буквально все — вдруг вспомнили обо мне. Я получала подарки, молитвенные одеяла от церкви, корзины с едой. Общество по борьбе с раком подарило мне парики», — вспоминает она.

Кроме того, женщина называет больницы своим «счастливым местом».

«Там я чувствовала себя в безопасности. Мне приносили еду, было ощущение, что если что-то пойдет не так, врачи сразу это заметят», — добавила американка.

Особую ценность для Аделиссы представляла возможность поставить жизнь на паузу.

«Все обязанности исчезали. Не нужно было никуда спешить, можно было просто читать, смотреть фильмы. Это было время, когда от тебя ничего не ждали», — уверена бывшая пациентка.

Хотя химиотерапия оставила неприятные воспоминания, женщина отмечает, что перенесла ее легче, чем ожидала.

Ранее ученые выяснили, что даже легкая физическая активность защищает от рака.

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