Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Даже легкая физическая активность защищает от рака, выяснили ученые

BJSM: семь тысяч шагов в день могут снизить риск развития рака
close
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Оксфордского университета установили, что у очень активных людей риск развития рака снижен более чем на четверть. Однако даже семь тысяч шагов в день могут помочь защититься от этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

В течение 5,8 года ученые отслеживали изменения в образе жизни и состоянии здоровья добровольцев. Средний возраст участников составил 68 лет. На протяжении всего исследования фиксировались все случаи развития 13 видов онкологических заболеваний.

Результаты показали, что у людей с самым высоким уровнем ежедневной физической активности риск развития рака был на 26% ниже, чем у добровольцев с самым низким. Такой защитный эффект проявлялся вне зависимости от демографических факторов, таких как образ жизни, индекс массы тела (ИМТ), наличие вредных привычек и некоторых состояний здоровья.

Также было обнаружено, что даже короткие ежедневные прогулки (около семи тысяч шагов в день) без дополнительных тренировок были связаны со снижением риска развития рака. У тех, кто проходил семь тысяч шагов в день, риск появления онкологических заболеваний был на 11% ниже по сравнению с теми, кто совершал около пяти тысяч. Девять тысяч шагов уменьшали этот риск еще на 5%.

Ранее был найден «ключ» к лечению устойчивого рака кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами