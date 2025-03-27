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В сети появились переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND

ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

ФСБ опубликовала видео с записью разговора и скриншоты переписки вербовщиков с российскими силовиками, сообщает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники представились сотрудниками американской компании RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО). Они попросили за вознаграждение предоставить информацию о Вооруженных силах РФ.

«Укомплектованность, боевой численный состав, средства поражения, средства РЭБ», — заявил один из вербовщиков на вопрос о том, какая именно информация их интересует.

По данным службы, таким образом украинская сторона пыталась получить секретные материалы о боевом применении стратегической авиации Воздушно-космических сил России, а также о численности и местонахождении подразделений Вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции на территории Украины.

В декабре 2023 года министерство юстиции России включило американскую исследовательскую организацию RAND Corporation в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее сообщалось, что экстремисты вербуют россиян для терактов в РФ через зарубежные интернет-ресурсы.

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