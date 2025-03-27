Политолог назвал успешной кадровую политику президента России

За время работы Олега Николаева на посту главы Чувашии экономика региона заметно выросла, заявил «Газете.Ru» политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

«Благодаря запущенной президентом России Владимиром Путиным индивидуальной программе социально-экономического развития в рамках десяти худших регионов по социально-экономическому развитию, в Чувашии увеличилось количество МСП в 2,4 раза. Это положительно отразилось и на сборе налогов. Собственные доходы бюджета также выросли в 2,1 раза», — сказал он.

Баширов отметил, что кадровая политика Путина полностью оправдывает себя.

«В руководство регионов, в федеральные органы власти приходят профессионально подготовленные люди, по-настоящему готовые служить развитию государства. Это доказывают результаты работы губернаторов. За пять лет работы Николаева инвестиции в Чувашию выросли в 1,7 раза», — сказал он.

Баширов добавил, что Николаев уделяет особое внимание заботе об участниках СВО и их семьях.

«В регионе работают более 30 программ помощи. Детям военных выплачиваются стипендии в размере 2500 рублей, они бесплатно посещают детские сады, учреждения дополнительного образования, объекты спорта, культуры, получают двухразовое бесплатное горячее питание и путевки в детские оздоровительные лагеря в летний период», — сказал политолог.

Напомним, ранее Владимир Путин принял в Кремле главу Чувашской Республики Олега Николаева, который доложил о социально-экономическом развитии региона. Президент поддержал намерение Олега Николаева баллотироваться на второй срок.