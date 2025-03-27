Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал успешной кадровую политику президента России

Политолог Баширов: за время работы Николаева экономика Чувашии заметно выросла
close
kremlin.ru

За время работы Олега Николаева на посту главы Чувашии экономика региона заметно выросла, заявил «Газете.Ru» политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

«Благодаря запущенной президентом России Владимиром Путиным индивидуальной программе социально-экономического развития в рамках десяти худших регионов по социально-экономическому развитию, в Чувашии увеличилось количество МСП в 2,4 раза. Это положительно отразилось и на сборе налогов. Собственные доходы бюджета также выросли в 2,1 раза», — сказал он.

Баширов отметил, что кадровая политика Путина полностью оправдывает себя.

«В руководство регионов, в федеральные органы власти приходят профессионально подготовленные люди, по-настоящему готовые служить развитию государства. Это доказывают результаты работы губернаторов. За пять лет работы Николаева инвестиции в Чувашию выросли в 1,7 раза», — сказал он.

Баширов добавил, что Николаев уделяет особое внимание заботе об участниках СВО и их семьях.

«В регионе работают более 30 программ помощи. Детям военных выплачиваются стипендии в размере 2500 рублей, они бесплатно посещают детские сады, учреждения дополнительного образования, объекты спорта, культуры, получают двухразовое бесплатное горячее питание и путевки в детские оздоровительные лагеря в летний период», — сказал политолог.

Напомним, ранее Владимир Путин принял в Кремле главу Чувашской Республики Олега Николаева, который доложил о социально-экономическом развитии региона. Президент поддержал намерение Олега Николаева баллотироваться на второй срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами