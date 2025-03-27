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На Алтае мужчина перепутал квартиры и избил хозяина, открывшего дверь

В Новоалтайске мужчина ошибся квартирой и избил ее хозяина
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Новоалтайске суд рассмотрит дело местного жителя, которого обвиняют по статьям «Побои» и «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Согласно материалам дела, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перепутал этажи и начал ломиться в чужую квартиру, думая, что пытается попасть в свою.

«Входную дверь ему открыл И., подсудимый подумал, что в его квартире находятся посторонние люди. И. не пускал его в квартиру, в результате чего подсудимый нанес ему не менее двух ударов по туловищу», — рассказали в пресс-службе.

Далее к двери подошла жена потерпевшего, и агрессор переключился на нее: ударил женщину по голове.

В другой день обвиняемый вновь попал в передрягу. Он употреблял спиртное вместе со знакомым и поссорился с ним. Желая доказать свою правоту, мужчина вновь проявил агрессию. Он взял нож и приставил его к горлу мужчины, после этого высказывал в его адрес угрозы расправы.

За вменяемые преступления жителю Новоалтайска грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее жительница Ижевска избила таксиста и угрожала ему расправой.

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