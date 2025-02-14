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На видео попало, как ижевчанка избила таксиста и угрожала ему расправой

В Ижевске на видео попало, как женщина избила таксиста и подругу из-за денег

В Ижевске женщина избила таксиста и свою подругу из-за потерянных денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полиция проверяет инцидент, случившийся в такси в Ижевске, где пассажирка напала на водителя, угрожала ему своим мужем, «который на СВО», а затем избила подругу, пытавшуюся защитить таксиста», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в салоне такси, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина ругается с водителем, при этом оскорбляет мужчину и угрожает ему, а после начинает бить таксиста. Далее на кадрах, снятых водителем, видно, что злоумышленница избивает свою подругу телефоном. Она громко кричит и угрожает женщине расправой за то, что подруга заступилась за таксиста.

По информации источника, пассажирка устроила драку, потому что перевела оплату за проезд не по номеру водителя. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку произошедшего.

Ранее москвич на черном Geely выстрелил в таксиста.

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