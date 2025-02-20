Россияне ответили, легко ли они находят общий язык с людьми другого поколения

Более половины (66%) россиян легко находят общий язык с людьми разных возрастов, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 2,6 тыс. человек.

Они уточнили, что для них нет разницы, какого возраста человек, если у них есть общие задачи или интересы.

«Мне интересно с разными поколениями людей. Всегда можно чему-то у них поучиться», — отметила участница опроса.

Еще 17% опрошенных признались, что испытывают сложности в общении с молодежью, потому что не понимают ее. Из-за этого они чувствуют себя некомфортно рядом с зумерами. 4% ответили, что им, напротив, неловко рядом с людьми, которые старше их, столько же — чувствуют себя комфортно только среди ровесников. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое».

Исследование Контур.Толка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что сотрудники до 23 лет лояльно относятся к внезапным звонкам и общению в мессенджерах, в то время как представители поколения X наименее толерантны к внеплановым планеркам. Россияне положительно оценивают онлайн-встречи: 41% относится к ним как к эффективному способу взаимодействия, лишь 9% опрошенных избегают коммуникации подобного формата.

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