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Крым за полгода посетили 2 миллиона туристов

Аксенов: турпоток в Крым за шесть месяцев вырос на 15%

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Крым за шесть месяцев 2024 года посетили два миллиона туристов, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.

«За первое полугодие <…> Крым посетили два миллиона туристов», — написал он.

Аксенов уточнил, что 60,8% отдыхающих приехали на автомобилях и автобусах благодаря Крымскому мосту, 31,7% — на поездах. 7,5% гостей полуострова воспользовались сухопутным маршрутом через исторические регионы России. Глава республики Крым подчеркнул, что в первый месяц лета число туристов выросло по сравнению с прошлым годом на 25% — в республике провели отпуск более 746 тысяч россиян.

В июне средняя загрузка отелей и санаториев превысила 54%, а в крупных курортных комплексах свободных мест не было. По информации мониторинга министерства курортов и туризма Республики Крым, на 27 июня средний уровень бронирования на июль составил 51%, на август — 47%.

23 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Евпатория шестые сутки остается без воды.

Ранее глава Крыма призвал ужесточить миграционные законы.

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