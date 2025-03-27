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В российских школах предложили вести урок по противодействию мошенникам

Эксперт ГУВД Лобарев: в школах нужен урок по противодействию мошенникам
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В школах России необходимо ввести новый предмет, на котором учащиеся будут изучать методы противодействия телефонным мошенникам. Это важно, так как сегодня преступники из Украины начали работать на государственном уровне, применяя самые разные методы для своих атак, заявил НСН руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.

Он сообщил о встрече с арестованными в России украинцами, которых направили по этапу на пожизненное заключение. Речь идет о работниках мошеннических кол-центров, которые работают уже на госуровне.

«Там очень серьезно работают, подбирая специалистов для кол-центров, которые умеют разговаривать и уговаривать. Они анализируют, почему не удалось обмануть, и меняют людей», — пояснил специалист.

Сегодня преступники активнее начали атаковать детей, поэтому нужно принять все меры для их защиты, подчеркнул Лобарев. В том числе необходимо в школах изучать предмет по противодействию телефонным мошенникам, заключил он.

До этого психолог Анна Баленко предупредила, что попавший под влияние злоумышленников ребенок становится замкнутым, нелюдимым, скрытным. Она призвала регулярно говорить с детьми об угрозе мошенничества, приводя конкретные примеры и возможные ответы на атаки.

Ранее Госдума утвердила новые меры по борьбе с телефонными мошенниками.

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