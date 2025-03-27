В Подмосковье массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В городе Истра Московской области прошла массовая эвакуация из школ из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Как рассказали местные жители, анонимы звонили и сообщали о минировании. Школы уже проверили, детей вернули к занятиям.

Также появилась информация об эвакуации школ в селе Павловская Слобода под Истрой. Там тоже вывели учащихся на улицу и отправили домой. Их вещи остались в учреждении.

В министерстве образования Подмосковья сообщили ТАСС, что всего в Истре эвакуировали учеников и сотрудников из 12 школ. В учреждениях усилили контрольно-пропускной режим.

Незадолго до этого в столице эвакуировали здание Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) на Молодогвардейской улице. По данным источника канала, руководство вуза рассказало о полученном по почте письме, в котором говорилось о заложенной бомбе. Администрация университета эвакуировала около 300 человек.

Ранее в центре долголетия в Москве произошло задымление.