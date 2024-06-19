Психолог рассказала, как помочь ребенку избавиться от телефонной зависимости

Родителям важно переключать ребенка с виртуальной реальности на живую, чтобы помочь ему побороть телефонную зависимость. Об этом рассказала психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова, передает Pravda.Ru.

Она также советует направлять энергию, которую дети тратят на гаджеты, на прикладные цели, например, договориться, чтобы они изучали в интернете что-то полезное. Психолог также отметила, то лучше не запрещать гаджеты, а ограничивать время, проведенное в них. По ее словам, до 12 лет детей важно привлекать к физической активности. Однако многие родители вместо этого знакомят детей со смартфонами с раннего возраста.

«Мы сами не понимаем, насколько психика у детей изменится. Довольно тяжело контролировать, что они там откроют. Хотя в телефонах есть родительский контроль, но все равно <...>. И уберечься от каких-то непонятных историй все равно тяжело», — отметила Морозова.

Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров до этого говорил, что зависимость от гаджетов у людей развивается достаточно быстро, так как они получают от соцсетей быстрый дофамин и подсаживаются на него. Причем таким образом пользователи доводят себя до эмоционального выгорания и теряют энергию, отметил он.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с любой зависимостью.