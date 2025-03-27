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Мальчик упал с леденцом во рту и повредил мозг

WOB: в Китае шестилетний мальчик оказался в реанимации, упав с леденцом во рту
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Vlad Vahnovan/Shutterstock/FOTODOM

В Китае шестилетний мальчик упал с леденцом во рту и повредил мозг, пишет World of Buzz.

Бамбуковая палочка от мальтозного леденца пробила ему рот и достигла основания черепа, едва не задев жизненно важные участки мозга. Мальчик пытался смягчить падение руками, но это лишь усугубило ситуацию — палка вошла глубже, причинив мучительную боль. Родители в панике доставили его в больницу Чжуншань, где врачи немедленно провели операцию.

Обследование показало, что 11-сантиметровая палка проникла в зону мозга, отвечающую за движение и координацию. Медики заявили, что состояние ребенка критическое, а извлечение палки сопряжено с огромным риском.

«Она задела крупный сосуд у основания черепа, по которому кровь оттекает от мозга к сердцу. Малейшая ошибка могла привести к фатальному кровотечению», — пояснил лечащий врач.

После семи часов сложнейшей операции хирургам удалось извлечь палочку, не повредив мозг и сосуды. Ребенок полностью восстановился — без неврологических нарушений, инфекций или осложнений. Уже через две недели его выписали в стабильном состоянии.

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Ранее в Китае мужчина пришел в больницу с кулаком своей девушки, застрявшим во рту.

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