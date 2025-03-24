Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пришел в больницу с кулаком своей девушки, застрявшим во рту

WOB: китаец хотел повторить видео, засунув в рот кулак девушки, но оказался в больнице
close
Weibo

В Китае мужчина пришел в больницу с кулаком своей девушки, застрявшим во рту, пишет World of Buzz.

Нестандартный медицинский случай привлек внимание пользователей соцсетей: молодая пара из города Цзилинь была вынуждена обратиться в больницу после неудачной попытки повторить шутливый трюк из интернета.

Все началось с того, что мужчина и женщина нашли в сети забавное видео, где парень «пробовал на вкус» руку своей девушки. Решив повторить сценку, пара не учла одного важного нюанса: если засунуть кулак в рот легко, то вытащить его — не всегда.

Все попытки решить ситуацию самостоятельно оказались безуспешными, и в итоге влюбленным пришлось отправиться в медучреждение — с кулаком все еще застрявшим во рту.

По пути пара привлекла немало любопытных взглядов, а свидетели происшествия не могли сдержать смеха. Даже сам пострадавший, несмотря на неловкость, отнесся к ситуации с юмором.

В больнице врачи помогли разрешить необычную проблему. Подробности «спасения» руки пока неизвестны, но, судя по всему, обошлось без серьезных последствий.

Ранее китайские пенсионеры ползают как крокодил и бьются о деревья ради долголетия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами