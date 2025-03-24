WOB: китаец хотел повторить видео, засунув в рот кулак девушки, но оказался в больнице

В Китае мужчина пришел в больницу с кулаком своей девушки, застрявшим во рту, пишет World of Buzz.

Нестандартный медицинский случай привлек внимание пользователей соцсетей: молодая пара из города Цзилинь была вынуждена обратиться в больницу после неудачной попытки повторить шутливый трюк из интернета.

Все началось с того, что мужчина и женщина нашли в сети забавное видео, где парень «пробовал на вкус» руку своей девушки. Решив повторить сценку, пара не учла одного важного нюанса: если засунуть кулак в рот легко, то вытащить его — не всегда.

Все попытки решить ситуацию самостоятельно оказались безуспешными, и в итоге влюбленным пришлось отправиться в медучреждение — с кулаком все еще застрявшим во рту.

По пути пара привлекла немало любопытных взглядов, а свидетели происшествия не могли сдержать смеха. Даже сам пострадавший, несмотря на неловкость, отнесся к ситуации с юмором.

В больнице врачи помогли разрешить необычную проблему. Подробности «спасения» руки пока неизвестны, но, судя по всему, обошлось без серьезных последствий.

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