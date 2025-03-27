В Новосибирске судят предпринимателя, который удушил жену полотенцем

Бизнесмен из Новосибирска вернулся из командировки и расправился с женой

Предпринимателя из Новосибирска будут судить за расправу над молодой женой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на помощника районного прокурора.

Инцидент произошел в ночь на 7 февраля 2024 года в квартире 39-летнего бизнесмена, который накануне вернулся домой из командировки в Якутию.

Его 30-летняя жена тем вечером уложила спать двух маленьких детей, после чего супруги выпили и повздорили. Во время ссоры мужчина обхватил шею женщины руками, ударил ее затылком об пол и продолжил душить полотенцем.

Нападавшего задержали. На допросе он заявил, что ругался с женой по два раза каждый день. Суд отправил обвиняемого в СИЗО.

Ранее житель Башкирии сломал нос девушке за отказ в близости.