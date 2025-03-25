Житель Башкирии сломал нос девушке за отказ в близости

В Башкирии мужчина избил девушку и сломал ей нос за отказ в близости

Мужчина из Салавата сломал нос девушке за отказ в интимной близости, сообщается в Telegram-канале «Честный Репортаж».

Некоторое время назад Евгений Я., считающий себя криминальным авторитетом по кличке «Булочка», стал ухаживать за местной жительницей Ринатой, однако та взаимностью не ответила. Однажды мужчина ворвался к девушке в дом, выломав дверь, и стал ее избивать. В результате он сломал Ринате нос, пострадавшая уверена, что таким образом Евгений отомстил ей за отказ в любовных утехах.

Девушка обратилась в полицию, но агрессор стал угрожать ей и запугивать своими связями. Впоследствии нашлись еще несколько женщин, пострадавших от рук «Булочки». После рукоприкладства они писали на него заявления в полицию, но к ответственности мужчину привлечь так и не смогли.

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