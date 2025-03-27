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Священник проучил двух молодых людей, устроивших дрифт у храма и детской площадки

В Крыму священник проучил двух молодых людей, устроивших дрифт у храма

В Симферополе священник наказал двух молодых людей, которые устроили гонки на иномарках недалеко от церкви и детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Крым».

На кадрах опубликованного каналом видео двое молодых мужчин устроили дрифт на парковке около храма Стефана Сурожского. Через некоторое время из церкви появился настоятель, отец Григорий. Священнослужитель поговорил с лихачами, после чего пригласил их поработать на территории храма.

«Мамы стояли с детьми, люди были недалеко. Сразу же остановил их и поговорил с ними. Ребята попросили прощения», — поделился служитель церкви в беседе с изданием «Крым 24».

Чтобы мужчины запомнили урок, отец Григорий раздал им лопаты и попросил «сделать доброе дело» на детской площадке.

«Сразу же согласились. После чего поговорили. Оказались нормальные ребята. [...] кто не был юн, тот безгрешен. Молодые, что ты сделаешь …», — заключил собеседник СМИ.

Ранее в Кемеровской области школьник сбежал из дома, чтобы проучить мать.

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