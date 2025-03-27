Стало известно о вербовке россиян под прикрытием американской компании

Спецслужбы Украины занимаются вербовкой российских граждан под прикрытием американской RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО). Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Как стало известно, украинские спецслужбы через популярные мессенджеры обращаются к россиянам, особенно к тем, кто связан с военной службой. Они предлагают сотрудничество с американской компанией, обещая хорошее денежное вознаграждение.

По данным ведомства, таким образом украинская сторона пытается получить секретные материалы о боевом применении стратегической авиации Воздушно-космических сил России, а также о численности и местонахождении подразделений Вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции на территории Украины.

В декабре 2023 года министерство юстиции России включило американскую исследовательскую организацию RAND Corporation в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее сообщалось, что экстремисты вербуют россиян для терактов в РФ через зарубежные интернет-ресурсы.