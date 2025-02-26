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В Приморье подросток упал с дерева и едва не лишился почки

В Приморье у подростка произошел разрыв почки после падения с дерева
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Shutterstock/FOTODOM

Хирурги Находкинской городской больницы спасли школьника с разрывом почки, мальчик получил травму, упав с дерева. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

11-летний мальчик играл на улице, забрался на дерево и упал с высоты. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, мальчик жаловался на сильную боль. В ходе обследования врачи обнаружили у него значительное повреждение почки и обширное внутреннее кровоизлияние. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.

«Поперечный разрыв почки длиной пять сантиметров ушили, кровотечение остановили и удалили гематому. Ювелирная операция длилась чуть больше часа. Кровопотеря составила около 100 миллилитров. Для ее возмещения мальчику сделали переливание», — рассказали в больнице.

Спустя трое суток после операции ребенка вертолетом санавиации доставили в Краевую детскую больницу, где он будет проходить дальнейшее лечение.

Ранее на Алтае 13-летний школьник случайно проглотил канцелярскую иголку.

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