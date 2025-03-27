Три человека задержаны по делу о крупной афере на «Пушкинских картах»

Три человека задержаны по делу об афере на 1 млн рублей на «Пушкинских картах»

Три человека задержаны по делу о мошенничестве более чем на 1 млн рублей на «Пушкинских картах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Следственного комитета России, аферист привлек знакомого, работника киноконцертного зала «Эльдар». Они вдвоем подали заявку на платформу «PRO.Культура.РФ» для участия в программе «Пушкинская карта». Между организатором и концертной площадкой был заключен договор, один из подозреваемых должен был исполнить свои песни на этом мероприятии. Затем подельники искали в интернете подростков и молодых людей до 22 лет, у которых имелись «Пушкинские карты» с неистраченным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия. Таким образом был приобретен 321 билет. В общей сложности мошенники похитили более 1 млн рублей.

Всем троим фигурантам дела уже предъявлено обвинение. По данным агентства, по делу проходит певец Эмиль Кадыров.

10 марта Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о мошенниках, которые обманывают подростков, предлагая им инструкции по выводу средств с «Пушкинской карты».

Ранее мошенники, похитившие 200 млн через «Пушкинские карты», получили тюремные сроки.