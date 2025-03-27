В РФ задержали создателей вирусной программы Mamont

Полицейские задержали создателей Mamont, которая крадет деньги с карт

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что сотрудники МВД задержали троих хакеров, которые являются создателями вредоносного программного обеспечения Mamont.

По ее словам, программное обеспечение позволяет с помощью услуги СМС-банкинга переводить деньги с банковских карт.

«Злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение под названием «Мамонт». Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов», — поделилась Волк.

Она уточнила, что деньги зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки. Отмечается, что злоумышленники причастны к совершению более 300 киберпреступлений.

До этого Ирина Волк сообщала, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Москве коллекцию старинных золотых монет, которая была похищена из музея Сен-Реми во французском городе Реймсе.

Ранее Госдума утвердила новые меры по борьбе с телефонными мошенниками.