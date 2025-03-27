В Москве спасли женщину с редкой формой псориаза

Врачи из городской клинической больницы (ГКБ) № 24 спасли 48-летнюю женщину, у которой диагностировали редкую форму псориаза. Об этом »Москве 24» рассказали в столичном Депздраве.

По данным ведомства, сначала на ее теле резко начали появляться точечные гнойничковые высыпания. После этого пациентку госпитализировали в отделение аллергологии-иммунологии. Специалисты выяснили, что в ее крови был повышен уровень воспалительных маркеров.

После этого врачи установили, что заболевание спровоцировал препарат для лечения аутоиммунной болезни. С помощью новых диагностических подходов они установили точный диагноз — «генерализованный пустулезный псориаз».

Накануне сообщалось, что хирурги Красноярской краевой больницы оказали помощь пациенту, у которого начался некроз губы. Пострадавший обратился в больницу спустя сутки после драки, его беспокоило состояние губы, по которой его ударили кулаком. Когда пациент поступил в медицинское учреждение, часть клеток уже разрушилась, начался некроз, нужно было спасать жизнеспособные ткани.

Ранее на Урале врачи спасли девочку, проглотившую батарейку.