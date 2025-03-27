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Строители случайно нашли 1000-летний храм, когда прокладывали железную дорогу

В Таиланде на месте строительства железной дороги обнаружили древнюю пагоду
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North Now/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Древний храм обнаружили в Таиланде во время строительства железной дороги, сообщает Thaiger.

Неожиданную находку сделали строители, которые работали над освоением земель для новой железной дороги в провинции Пхаяо. 24 марта в ходе раскопок нашли ценные артефакты, в том числе кирпичи, основания колонн в виде бутонов лотоса и прекрасно сохранившуюся семиярусную пагоду высотой 2 метра.

Местные жители незамедлительно сообщили о результатах раскопок в Департамент изящных искусств, и власти поспешили защитить место от потенциальных охотников за сокровищами. Тем не менее жители общины надеются, что находки привлекут туристов.

Вырытые реликвии, включая пагоду и другие артефакты, были бережно вывезены оттуда для дальнейшего изучения. По предварительным оценкам, возраст сооружения составляет около 1000 лет.

Ранее немецкого туриста задержали в Греции за попытку вывезти из страны древнюю колонну.

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