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Названы продукты, которые помогут снизить аппетит и похудеть

Pravda.Ru: авокадо и лосось помогут снизить аппетит и похудеть
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Shutterstock

Авокадо полезно есть при похудении, потому что оно поможет снизить аппетит и обеспечит организм необходимыми питательными веществами. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в нем содержатся полезные жиры и клетчатка. Кроме того, полезно употреблять семена чиа, в которых есть клетчатка и Омега-3 жирные кислоты, способствующие уменьшению воспаления и поддержанию здорового обмена веществ. В составе лосося есть белок и полезные жиры, которые помогают дольше оставаться сытым, яиц — белок, холин, фолиевая кислота, витамин D, йод и витамины группы B. Они способствуют увеличению мышечной массы и снижению жировой массы.

Помимо этого, специалисты рекомендуют включать в рацион питания фасоль и бобовые, творог, куриную грудку, орехи, греческий йогурт, цельное зерно, яблоки, листовые зеленые овощи, ягоды, темный шоколад и перец чили.

«Эдамаме — молодые соевые бобы в стручках, богатые белком, клетчаткой и другими питательными веществами. Они помогают чувствовать сытость и поддерживают синтез мышечного белка, что важно при похудении», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что физическая активность поможет уменьшить аппетит, потому что во время тренировок в организме снижается количество гормона голода — грелина.

Ранее ученые выяснили, что заменители сахара усиливают чувство голода.

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