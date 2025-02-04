Врач назвала способы для уменьшения аппетита

Физическая активность поможет уменьшить аппетит, потому что во время тренировок в организме снижается количество гормона голода — грелина. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, важно также наладить сон, потому что недосып усиливает выработку этого гормона. Врач советует спать не менее семи-восьми часов и ложиться отдыхать до 00:00. Аппетит может повышаться при недостатке витаминов и микроэлементов, поэтому стоит обратиться к врачу, сдать анализы и устранить дефицит, если он подтвердится.

«Помимо этого, не только у детей, но и у взрослых встречаются паразитарные инфекции. Гельминты вызывают у человека повышенный аппетит и буквально заставляют его есть то, что им нравится — сладкое и мучное. Если избавиться от паразитов, тяга к продуктам, которые вызывают избыточный вес, снизится», — добавила Мухина.

Ученые из Института здоровья будущего при Университете Мердока до этого обнаружили, что физические упражнения средней интенсивности могут существенно влиять на гормоны, связанные с аппетитом, у мужчин с ожирением.

Ранее врач назвал болезнь, на которую могут указывать вялость, потеря аппетита и грусть.