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Заменители сахара усиливают чувство голода, выяснили ученые

Naturе: заменители сахара повышают активность части мозга, регулирующей аппетит
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Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что искусственный подсластитель сукралоза повышает активность гипоталамуса, области мозга, которая регулирует аппетит и массу тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

В ходе эксперимента 75 участникам предложили употребить два варианта напитка — воду, подслащенную обычным сахаром и сукралозой. Сукралоза — это искусственный подсластитель, который в 400-600 раз слаще сахарозы (столового сахара). Она широко используется в производстве продуктов питания.

До и после употребления напитков добровольцы прошли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) мозга, сдали образцы крови и сообщили, насколько голодными они себя чувствовали. Результаты показали, что сукралоза усиливала чувство голода и активность гипоталамуса — области мозга, которая играет ключевую роль в контроле пищевого поведения. Особенно выраженным такой эффект был у людей с ожирением.

По словам учЕных, сукралоза «сбивает мозг с толку», обеспечивая ощущение сладости без ожидаемой энергетической ценности. Также исследователи подтвердили, что употребление сахара привело к повышению уровня гормонов в крови и гормонов, которые его регулируют, в том числе инсулина и глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1). Сукралоза не оказывала аналогичного действия.

«Организм использует эти гормоны, чтобы сообщить мозгу о потреблении калорий и уменьшить чувство голода», — пояснила Кэтлин Аланна Пейдж, соруководитель отделения эндокринологии и диабета в Медицинской школе Кека при Университете Южной Калифорнии.

Ранее была создана процедура, которая «обращает вспять» сахарный диабет.

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