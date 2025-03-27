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Россиянам рассказали, какая головная боль представляет серьезную опасность для здоровья

Врач Соков: головная боль может появляться при инсульте
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Tunatura/Shutterstock

Появление боли в висках может сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Об этом kp.ru рассказал врач-невролог Петр Соков.

«Опасна так называемая громоподобная боль — она возникает резко, имеет высокую интенсивность и полностью лишает человека трудоспособности. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу», — уточнил врач.

По его словам, стоит также обращать внимание на сопутствующие симптомы. Если кроме головной боли человека беспокоят слабость в конечностях, онемение или нарушение координации, у него может быть инсульт. В этом случае важно как можно скорее вызвать скорую помощь.

При приступе головной боли Соков рекомендует сразу принять лекарство, чтобы его действие было более эффективным.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева до этого говорила, что основными симптомами микроинсульта (транзиторной ишемической атаки) являются головная боль, головокружение, непродолжительная потеря сознания. По ее словам, к признакам недуга также относятся временная потеря зрения, нарушения речи (афазия), слабость, онемение или покалывание в одной половине тела.

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