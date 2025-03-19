Врач назвала основные симптомы микроинсульта

Основными симптомами микроинсульта (транзиторной ишемической атаки) являются головная боль, головокружение, непродолжительная потеря сознания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, к признакам недуга также относятся временная потеря зрения, нарушения речи (афазия), слабость, онемение или покалывание в одной половине тела. Врач уточнила, что он развивается на фоне аномалии сосудов, наличия бляшек или высокого давления.

В случае появления таких симптомов она призвала обратиться к специалисту, чтобы не допустить ишемического инсульта.

«Для профилактики микроинсульта нужно вести здоровый образ жизни, снизить холестерин, чтобы не было бляшек, и контролировать давление. Также следует обязательно обследовать сосуды головного мозга и шеи, потому что извитости (когда сосуд закручен по типу спирали) — это тоже фактор риска развития инсульта», — заключила Маршинцева.

Врач-невролог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Светлана Балабанова до этого рассказала «Газете.Ru», что микроинсульт может проявлять себя через кратковременную головную боль, онемение, головокружение, покалывание в лице и конечностях, нарушение равновесия и походки, асимметрию в лице, внезапную слабость в какой-либо конечности, нарушение сознания и даже обморок.

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