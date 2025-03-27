Россияне ответили, сколько детей они хотели бы иметь в семье

Почти половина (48%) россиянок хотели бы иметь двоих детей, среди мужчин показатель составил почти 46%. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

Одного ребенка в семье хотят иметь 23% женщин и 23,1% мужчин, троих детей — 18,9% и 18,2% соответственно, четверых — по 3% опрошенных, пятерых и более — 1,9% и 2,5%.

При этом 2,4% женщин и 3,5% мужчин ответили, что совсем не хотят иметь детей. Еще 2,3% и 3,8% — затруднились ответить на вопрос.

Накануне демограф Владимир Тимаков говорил, что на сегодняшний день к 45-49 годам, которые считаются завершением репродуктивного возраста, 10% женщин в России остаются без детей. Это рекордный для РФ показатель, отметил он. По его словам, одна из причин женского бесплодия — аборты, особенно в раннем возрасте.

Решением этой проблемы, по его мнению, могла бы стать работа по пропаганде об их вреде. Жителям нужно объяснять, какими последствиями грозит этот шаг в будущем, распространять информацию о безопасных половых отношениях среди молодежи — делать это важно еще с выпускных классов, подчеркнул демограф.

Ранее россияне рассказали, кого считают виновными в снижении рождаемости в стране.